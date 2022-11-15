سعر قنطار القطن طويل التيلة بحري اليوم.. 4700 جنيه

سجل سعر قنطار القطن اليوم، في عدد من المزادات بالوجهين البحري والقبلي، إذ سجل سعر قنطار القطن طويل بحري 4700 جنيه، كما استقر سعر قنطار القطن لطويل قبلي بـ4100 جنيه.

سعر قنطار القطن اليوم

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن على مستوى الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن طويل التيلة اليوم، شهد ارتفاع 200 جنيه للقطن طويل بحري، و50 جنيها لسعر قنطار القطن طويل قبلي، بما يصب بشكل كبير للمزارعين، الذين يبيعون محصول القطن المصري المشهود له بالجودة والتميز على مستوى العالم.

القطن المصري يتصدر المزادات العالمية

أشار الدكتور محمد أبو اليزيد، أن مصر دائما تتربع على عرش جودة القطن المنتج بجميع دول العالم، لما له من مواصفات للقطن «الشعر»، الذي جعله من أهم منتجات العالم بالنسبة للصناعات القطنية، ما نتج عن جودة المنورة من أصناف جيزة 97 وجيزة 94، وجيزة 93، وجيزة 96، بما لها من إنتاجية عالية، تعد الأكثر من حيت إنتاج الفدان، لتصل لأكثر من 14 قنطار قطن مصري طويل التيلة.