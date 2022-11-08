سعر قنطار القطن اليوم يسجل 4165 جنيها وفق آخر مزاد علني في الشرقية

سجل سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء، في محافظة الشرقية صنف جيزة 94 «طويل التيلة»، 4165 جنيها وفق خامس مزاد علني جرى عقده في المحافظة، بزيادة قدرها 265 جنيها، عن آخر مزاد تم إجرائه في المحافظة.

زيادة 265 جنيها في سعر قنطار القطن اليوم

وأوضح المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء بلغ 4165 جنيها، بواقع زيادة 265 جنيها لسعر القنطار في المزاد العلني الرابع الذي تم عقده في محلج أبو الأخضر، وكان قد تم المزاد العلني الخامس وكان آخر مزاد تم انعقاده في المحافظة استعدادا لمزادات جديدة، لافتا إلى توقع ارتفاع سعر قنطار القطن لاحقا.

4165 جنيها سعر قنطار القطن اليوم

وأشار المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بالشرقية إلى أن المحافظة انتهت من حصاد محصول القطن البالغ مساحته الكلية 56117 فدانا، لافتا إلى استمرار عقد المزادات العلنية على مستوى حلقات البيع التسويقية المنتشرة في المحافظة، موضحا أن 4165 جنيها آخر سعر لقنطار القطن بالشرقية وفق آخر مزاد علني وهو المزاد الخامس بالمحافظة.

منظومة القطن تواصل العام الرابع

تعد منظومة تداول القطن الجديدة والتي تواصل عملها للعام الرابع على التوالي، والتيتمد على بيع الأقطان بالمزاد العلني بنفس السعر للقنطار على مستوى كافة الحلقات التسويقية بالمحافظة، ما أدى لارتفاع سعر قنطار القطن ودفع بالتبعية المزارع للاقبال على زراعة المحصول الاستراتيجي الهام، كما أن الزيادة في المساحات المنزرعة من إجمالي الحقول بلغت 20 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.