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سعر قنطار القطن اليوم.. «طويل بحري» يسجل 4650 جنيها

كتب:

خير الله فؤاد
05:53 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
صورة القطن المصري

صورة القطن المصري

سجل سعر قنطار القطن اليوم الأحد 2022، وذلك خلال التعاملات الصباحية والتي عقدت في عدد من المزادات في الوجهين البحري والقبلي، إذ سجل سعر قنطار القطن طويل بحري ب 4650 جنيها للقنطار الواحد، كما سجل سعر قنطار القطن لطويل قبلي بـ 4100 جنيه، وسط ارتفاع 150 جنيها لقنطار القطن لطويل التيلة ببحري، و50 جنيها للقطن طويل قبلي خلال المزادات التي عقدت اليوم الأحد.

سعر قنطار القطن اليوم 

بينما أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن علي مستوي الجمهورية، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا الزراعات الحقلية، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر القطن المصري طويل التيلة اليوم الأحد قد شهد ارتفاعا في سعر قنطار القطن 150 جنيها للقطن طويل بحري، و50 جنيها لسعر قنطار القطن طويل قبلي، وسط ارتفاع لقنطار القطن خلال 5 أيام الأخيرة بشكل جيد.

تصنيف محلي ودولي للقطن 

وأضاف الدكتور محمد أبو اليزيد، أن القطن المصري له مكانه مرموقة دوليا ومحليا وكذلك على مستوى الشرق الأوسط للقطن طويل التيلة من أصناف المنزرع، جيزة 94 وجيزة 97، وجيزة 96، وجيزة 93، والتي تعطي إنتاجية عالية خلال زراعة المحصول لأكثر من 13 قنطار قطن، علاوة على أنه يجرى تحديد سعر قنطار القطن طبقا للسعر العالمي.

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