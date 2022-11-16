قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة لمدة 6 ساعات.. الجمعة المقبل

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 6 ساعات؛ نظرًا لتنفيذ مشروع توسعة شارع أحمد عرابي، وضرورة ربط خط المياه قطر 300مم المتعارض مع أعمال التوسعة؛ الأمر الذي سوف يتطلب قطع المياه خلال فترة الأعمال لسرعة إنجازها.

المناطق المتأثرة بقطع المياه

وأشارت المحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيتم قطع المياه عن مناطق: «شارع أحمد عرابي من ناصية شارع السودان حتى شارع الرشيد ومتفرعاته يمينا ويسارا»، لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة المقبل وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعه إنجازها؛ لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وجه المحافظ رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لإنجاز الأعمال، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى أن ستوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.