قطع المياه لمدة 3 ساعات عن بولاق الدكرور القديمة بالجيزة اليوم

تعلن محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر وتعارض قواعد المحور مع خط المياه المار بمسار المحور بمنطقة ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور الامر الذي يتطلب قطع المياه لربط خط المياه ٣٠٠مم الجديد على الخط ٣٠٠ مم القائم بديل للخط المتعارض .

وتشير محافظة الجيزة ان الامر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة ثلاثة ساعات وذلك من الساعة الثانية عشر ليلاً اليوم الاثنين ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢ وحتي الساعة الثالثه صباحاً .

وتوضح محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي : بولاق الدكرور القديمة (المربع المحصور ابتداءا من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 اكتوبر "مدينة النجوم" عرضاً ) .

كما تعلن محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لقرى مركز ومدينة اطفيح ونظراً للحاجة لربط الخط الرئيسي قطر ٥٦٠ مم المغذي لقرية عرب منشأة سليمان وعرب بني صالح وروافع مدينة أطفيح الجديدة .

الامر الذي يستلزم قطع المياه مساء يوم الجمعه الموافق ١٨ / ١١ / ٢٠٢٢ بعدداً من القري بمركز أطفيح وحتي صباح يوم السبت ١٩ / ١١ / ٢٠٢٢ لمدة ٦ ساعات .

وتوضح محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي : قرى مركز ومدينة اطفيح التالية ( الحلف الشرقي - منشاة سليمان – كفر حلاوة – عرب منشاة سليمان) .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه إنجاز الاعمال وفقا للمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة .

لافتا ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورا