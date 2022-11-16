قطع المياه عن «مشتول» بالشرقية اليوم و«أطفيح» بالجيزة غدا

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عمل الشركات في محافظات «الشرقية والجيزة وأسوان»، للقيام بأعمال الصيانة والإحلال والتجديد.

توقف العمل بمحطة مياه مشتول السوق

وأعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، توقف عمل محطة مياه مشتول السوق المرشحة الجديدة، اليوم، بدءًا من الساعة 9.00 صباحا وحتى الثانية ظهرًا، لمدة 5 ساعات بسبب أعمال تطهير الخزان الارضي الخاص بالمحطة، ما يترتب عليه ضعف المياه بمركز ومدينة مشتول السوق.

تدبير الاحتياجات من المياه خلال فترة الانقطاع

وطالبت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة لافتا إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه للمناورة خلال فترة الانقطاع فضلا عن تشغيل جميع المحطات الارتوازية خلال فترة التوقف.

قطع المياه لمدة 6 ساعات بقرى مركز أطفيح

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في بيان صحفي، انقطاع المياه في عدد من قرى مركز ومدينة أطفيح لمدة 6 ساعات ابتداءً من مساء يوم الجمعة المقبل وحتى صباح السبت الموافق 19 نوفمبر الجاري.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سبب انقطاع الخدمة، إلى ربط الخط الرئيسي قطر 560 مم المغذي لقرية عرب منشأة سليمان وعرب بنى صالح وروافع مدينة أطفيح الجديدة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لقرى مركز ومدينة أطفيح لافتة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «الحلف الشرقي - منشأة سليمان – كفر حلاوة – عرب منشأة سليمان»، بمركز ومدينة أطفيح.

عودة ضخ المياه بمدينة ادفو

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع أسوان، إعادة ضخ المياه في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بمدينة إدفو بعد القيام بأعمال الصيانة والإحلال وتجديد لشبكات المياه بمدينة إدفو.