خريطة قطع المياه في المحافظات.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركتي الجيزة وبني سويف لاعمال التوسعات والإحلال والتجديد.

المناطق المتأثرة بقطع المياه لأعمال التوسعة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أنه تقرر قطع المياه عن قرية دشطوط مركز سمسطا اليوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري 2022 بدءا من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، بسبب أعمال توسعات بمحطة المياه وربطها على الشبكة العمومية.

ضمان انتظام تقديم الخدمة بالمرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة

وقدمت الشركة اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرًا للقيام بأعمال الربط والتوسعات لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة.

مدة قطع المياه والمناطق المتأثرة بالجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لقرى مركز ومدينة إطفيح ونظراً للحاجة لربط الخط الرئيسي قطر 560 مم المغذي لقرية عرب منشأة سليمان وعرب بني صالح وروافع مدينة أطفيح الجديدة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري 2022 بعدد من القرى بمركز أطفيح وحتي صباح يوم السبت لمدة 6 ساعات .

الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المناطق المتأثرة بالانقطاع

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه هي : قرى مركز ومدينة اطفيح التالية " الحلف الشرقي - منشاة سليمان – كفر حلاوة – عرب منشاة سليمان" لافتا الي انها سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطواريء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجاتهم فورا .