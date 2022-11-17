«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية مجانية في أسيوط بالتعاون مع «الصحة»

تشهد قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استمرار الفعاليات لتحسين حياة المواطنين بالتعاون مع الحكومة في توفير الخدمات المختلفة للقرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، وتشمل المبادرة قطاعات مختلفة، سواء كانت صحية أو بنية تحتية.

التخصصات الطبية

وفيما يخص القطاع الصحي، تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، على تنظيم عدد من القوافل الطبية المجانية بشكل دوري بالمحافظات والقرى المختلفة التابعة للمبادرة، بينها القافلة التي أطلقتها «حياة كريمة» اليوم، في قرية نزلة كعب التابعة إلى مركز أبوتيج في محافظة أسيوط، بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وضمت القافلة عددا من التخصصات الطبية المختلفة، وهي: «النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، الأشعة والتحاليل».

الكشف على 2388 حالة

كما توفر القافلة الطبية التي تطلقها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم في أسيوط، صيدلية تضم أنواع العلاج المختلفة، والتي يتم صرفها للأهالي بالمجان.

والجدير بالذكر أن «حياة كريمة» نفذت قافلة طبية في قرية الروضة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، تم خلالها الكشف على 2388 مواطنا من أهالي من القرية وتوابعها، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، كالنساء والولادة، والأطفال، والباطنة وأمراض القلب والأنف والأذن، وخدمات تنظيم الأسرة.