مدير الإيسيسكو يشيد بنجاح مصر في تنظيم قمة COP27: استضافة رائعة

قال الدكتور سالم بن محمد بن مالك، مدير عام منظمة الإيسيسكو، إن تنظيم COP27 في مصر جيد واستضافتها رائعة، مشيرًا إلى أن المنظمة تشارك في هذه القمة لأول مرة: «نشارك بشكل متميز في جناح بالمنطقة الخضراء، حيث يحتوي على أشياء كثيرة جدا وندوات ومحاضرات تقدم من خلال خبراء الإيسيسكو ومستشاريها وبعض الوزراء وبعض زوار هذا المؤتمر الكبير».

وأضاف «المالك»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أنّ الإيسيسكو أطلقت صندوق حماية تراث العالم الإسلامي، وسيكون له شأن كبير، بحيث تُعرض أهدافه ومخرجاته في مؤتمر وزراء البيئة في بداية العام القادم.

اتفاقية مع مصر لعمل المواقع التراثية بالطاقة الشمسية

وتابع مدير عام منظمة الإيسيسكو: «وقعنا اتفاقية مع الحكومة المصرية واليونيسكو في مجال الطاقة الشمسية، لحماية المواقع التراثية والمتاحف وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، وهناك تنسيق دائم من خلال اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في هذه الدول».

اجتماعات متنوعة بين قادة دول العالم

وأوضح «المالك»، أن مصر نجحت بشكل كبير في استضافة المؤتمر العام للمنظمة في العام الماضي، مشيرا إلى وجود اجتماعات لوزراء الثقافة والتعليم والبيئة ووزراء العالم، كلها تصب في مصلحة العالم الإسلامي، بحيث يتم الاستفادة من الدول والمنظمات الأخرى.

ولفت مدير عام منظمة الإيسيسكو، إلى أن المنظمة تقوم بدراسات متعددة وتصدر كتبا عن المناخ والبيئة والتربية والعلوم والثقافة وتساهم بشكل كبير جدا في دعم مسارات التعليم والثقافة والعلوم.