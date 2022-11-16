«نسمة» تشارك في COP27 بـ«منتجات يدوية»: قمة المناخ دعم كبير للسيدات

منتجات يدوية متنوعة، صُنعت بأيادي مجموعة من النساء اللاتي تم اختيارهن للمشاركة في معرض سيدات شرم الشيخ للمشغولات اليدوية، المقام حالياً على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ «COP27»، حيث تنوعت الأعمال ما بين كورشيه ومكرميه وتريكوه وصوف، وحقائب جلد وأحذية وغيرها من المشغولات، كان حصيلة مجهود نسمة فتحي، التي قررت إعداد ورش تدريبية للفتيات والسيدات، في مجال الـ«هاند ميد» والمشغولات اليدوية.

قررت «نسمة»، صاحبة أحد محلات بيع خامات الهاند ميد، مساعدة السيدات لتعلم هذا الفن، من خلال ورش تدريبية مجانية، وفق حديثها لـ«الوطن»: «قررت أساعد السيدات وأعملهم ورش بالمجان عن مجالات».

تنظم «نسمة» معارض للمشغولات اليدوية

بدأت «نسمة» في تنظيم معارض للسيدات لعرض مشغولاتهن اليدوية، حيث حققت نجاحًا كبيرًا في شرم الشيخ، وحصلت على إشادة كبيرة من محافظة جنوب سيناء، ماجعلها تقدم لها دعوة رسمية بحضور معرض زهور الربيع التابع للمحافظة ووزارة الزراعة، بحسب كلامها: «اكتشفت إن بعض السيدات مبتعرفش تسوق منتجاتها بنفسها، فقررت أعمل معرض كل فترة عشان الناس تشوف شغلهم، عملت مؤسسة مجموعة سيدات دانتيل للهاندميد».

«نسمة» الأكثر دعمًا لنساء شرم الشيخ

تعد «نسمة» الأكثر دعمًا لنساء مدينة شرم الشيخ، من خلال تنظيم ورش عديدة عن تعليم الحرف اليدوية، تتنوع الأعمال ما بين كورشيه ومكرمية وتريكوه وصوف، وحقائب جلد وأحذية وغيرها من المشغولات، وإنشاء معارض التسوق في المناطق الحية بالسكان، إضافة إلى مبادرة عبارة عن مقاطع فيديو تشارك بها السيدات، لعرض خبراتها في المجال لإفادة السيدات.

«نسمة»: قمة المناخ كانت دعم للسيدات

أكدت «نسمة»، منظمة معارض التسوق للسيدات منذ 3 أعوام، ومؤسسة مجموعة الـ12 سيدة المختارات لعرض مشغولاتهن اليدوية فى المعرض، أن الأعمال نالت إعجاب كل من زار المكان المخصّص لعرضها: «بدعم من المحافظة قدرنا نعرض شغلنا فى قمة المناخ بمنطقة الجرين زون وسعداء برد فعل الضيوف».