برنامج «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن توعية الأطفال بالتغيرات المناخية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أساليب توعية الأطفال بقضية التغيرات المناخية».

وقالت الدكتورة نيفين محروس مدير قسم الصحة باليونيسيف مصر: «تحدثنا في قمة المناخ COP27 عن بعض المستجدات مثل زيادة الأنيميا والتحديات التي تواجه الفئات المستهدفة التي نتعامل معها بخصوص قلة الموارد، وهناك تغيرات طبيعية كثيرة تحدث، وتغير في المناخ على مستوى العالم، وهو ما يؤثر على التغذية وجودة الحياة والحياة المستقرة والنمو الطبيعي».

دور البرلمانيين في قضايا الغذاء

وأضافت أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «تحدثنا عن السياسات ودور البرلمانيين في قضايا الغذاء، وعلاقة هذا الأمر بقضايا التغيرات المناخية، وتقدمت بمشروعي قانون، الأول في السنة الماضية عن مكافحة هدر الطعام، ولا يخفى على أحد ان العالم يعاني من أزمة غذاء حادة، كما أن الكميات المهدرة من الطعام تقدر بملايين الأطنان، يمكن في حالة وجود تشري وسياسة جادة في انقاذ الطعام المهدر أن نقلل من مخاطر الأمن الغذائي، وفي نفس الوقت نوفر الطعام لملايين المواطنين من العالم الأقل حظا».

البُعد الأمني في قضية التغيرات المناخية

من جهته، قال أحمد عليبة خبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «تناولنا الأبعاد المختلفة للتأثيرات التي تُفاقم أزمة المناخ، وناقشنا الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي، وتم استعراض كل جانب من هذه الجوانب بالتفصيل، وبخاصة أن المحور الأمني يحتل مساحة مهمة في هذه القضية، فالصراعات المتنامية على المسرح العالمي بدأت تشكل بُعدا جديدا في ملف التغيرات المناخية».