مصرع عامل خرسانة صعقا بالكهرباء أثناء عمله بالمنوفية.. شهيد لقمة العيش

لقي عامل خرسانة بمحافظة المنوفية مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله، إثر ملامسته لأسلاك كهربائية، ونُقل الجثمان لمشرحة مستشفى شبين المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

صعق كهربائي

وتلقى اللواء حازم سامي مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد وصول «م،ع»، 32 عاما، عامل خرسانة، لمستشفى شبين المركزى جثة هامدة، ادعاء صعق بالكهرباء، ووُضعت الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

توفى أثناء العمل

وتبين مصرع العامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله في صبة خرسانية بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم صباح اليوم، حيث أكد زملاؤه في العمل أنه أثناء محاولة المتوفى إنزال صندوق الخرسانة من الطابق الرابع بالمنزل محل عملهم لامس «واير الونش» سلكا كهربائيا بالمنزل، فصُعق العامل وتوفى في الحال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر المحضر الرقم 6925 إداري مركز شبين الكوم، لسنة 2022.