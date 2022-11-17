وفاة شخص أثناء إمامته صلاة العشاء في مسجد بكفر الشيخ.. حُسن الخاتمة

توفى، مساء أمس الأربعاء، سلامة مخيمر، مدير عام إدارة تموين بيلا سابقاً، في محافظة كفر الشيخ، عن عُمر ناهز 65 عاماً، أثناء إمامته المُصلين في صلاة العشاء، داخل أحد مساجد قرية المناشر، وسط حالة من الصدمة انتابت رواد المسجد بسبب الوفاة المفاجئة التي وصفوها بـ«حُسن الخاتمة».

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفى في الركعة الثانية من صلاة العشاء

وذكر عمرو أحمد، أحد أهالي قرية المناشر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الراحل سلامة مخيمر توفى بشكل مفاجئ أثناء أدائه صلاة العشاء، وإمامته المُصلين، داخل أحد مساجد قرية المناشر، حيث صلي الركعة الأولى وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة ثم سقط مغشياً عليه وتبين وفاته في الحال.

وأكد «أحمد»، أن الراحل كان يعمل مديراً عاماً لإدارة تموين بيلا، وكان مشهوداً له بالنزاهة والطيبة وحُسن الخلق، وكان محبوباً بين أهالي قريته، وحريصاً على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها بالمسجد، لافتاً أن جميع أهالي قرية المناشر في حالة حُزن شديدة علي وفاة «مخيمر»، داعياً الله العلي القدير أن يتقبله بقبول حسن وأن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة.

أدى واجب عزاء قبل وفاته بساعة

وروى الشيخ ياسين محمود ياسين، قارئ القرآن الكريم، تفاصيل آخر لقاء بينه وبين الراحل، قائلاً: «سلامة مخيمر كان معايا قبل ما يتوفي بساعة بالظبط، كان بيؤدي واجب عزاء، وصلى ورايا المغرب إمبارح في أحد مساجد قرية المزعمط التابعة للوحدة المحلية لقرية الجرايدة، وخلص المغرب، وطلع دخل العزاء وسمع قرآن كريم، ومشي راح يصلي العشاء إماما في أحد مساجد قريته، ومات وهوا واقف في الركعة الثانية.. الله على حُسن الخاتمة، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

وفي سياق متصل، نعت إدارة تموين بيلا، وجميع العاملين بها، سلامة مخيمر، مدير عام إدارة التموين سابقاً، وتقدموا بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.