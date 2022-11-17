تفاصيل معرض جامعة الإسكندرية في قمة المناخ.. أسمدة خضراء ومبادرات بيئية

شهد معرض جامعة الإسكندرية ضمن فعاليات قمة المناخ «COP27)، والذي يُقام في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ، توافد عدد من كبار الزوار، في مقدمتهم وزراء ومسؤولون ورؤساء جامعات مصرية ووفود أجنبية مشاركة في القمة، وكذلك طلاب من مختلف الدول العربية والأجنبية، للتعرف على إسهامات جامعة الإسكندرية في قضايا المناخ ومواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة شاركت في مؤتمر المناخ من خلال أساتذتها ومراكزها المتخصصة في مجال الاستدامة البيئية بالتعاون مع عدة جامعات وجهات علمية.

مشروع إنتاج الأسمدة الخضراء

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم اختيار مشروع «إنتاج الأسمدة الخضراء» للمشاركة في «COP27»، إضافة إلى مشروع «تحويل شركة كيما إلى شركة خضراء من خلال إستخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.

ولفت إلى أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بجامعة الإسكندرية حظي بإعجاب زوار الجناح، باعتباره أحد الدعائم الرئيسية للتنمية الصناعية، حيث بدأ استخدامه في صناعات عديدة من البتروكيماويات والأسمدة وكبرى الصناعات، فضلا عن الحلول التي يُقدمها من خلال تقنيات لا تتسبب في أي أضرار بيئية في أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل، ما يُساهم في الحد من الانبعاثات الضارة.

مبادرات جامعة الإسكندرية للحفاظ على البيئة

وأوضح، أن جامعة الإسكندرية قدمت عرضاً بعنوان «مبادرات جامعة الإسكندرية» عن المشروعات المختلفة، والتي تهدف الي الاستدامة وتم تقديم عرض عن المشروع الخاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال الفعاليات، حيث يتم تخزين الطاقة في صورة كيميائية، ما يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير مصدر للطاقة وتخزينها.