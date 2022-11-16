محافظ جنوب سيناء: الظهور الرائع لشرم الشيخ في COP 27 سينعش السياحة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ضرورة دعم الدول الغنية والمتقدمة للدول الأفريقية التي لم يكن لها دور في أزمة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى تأثير هذه التغيرات على حياة الأفارقة بصورة كبيرة، لذلك من الضروري أن تقدم الدول الكبرى الدعم للدول النامية والأفريقية، كونها المتسببة في الأزمة.

السيسي سلط الضوء على مشكلات أفريقيا المترتبة على التغيرات المناخية

وأضاف فودة في تقرير تلفزيوني على فضائية «النيل للأخبار»، أن الرئيس السيسي أشار عدة مرات في كلماته بـ COP 27 إلى حقوق الدول الأفريقية ومطالبهم، لإلقاء الضوء على مشكلاتهم والصعوبات التي تواجههم وحقهم في الحصول على التمويلات اللازمة لعدم قدرتهم على مواجهة التغيرات المناخية بمفردهم.

توقعات بعودة السياحة بقوة خلال الفترة المقبلة

وتوقع محافظ جنوب سيناء عودة كبيرة للسياحة في المستقبل القريب، خاصة بعد الصورة الرائعة التي ظهرت بها مدينة شرم الشيخ، وإقامة البنية الأساسية الرائعة التي أصبحت واقعا على أرض المدينة، إضافة إلى أنها نظيفة وتحظى بطقس رائع خالي من التلوث، بعد أن أصبحت المدينة صديقة للبيئة.

المستقبل سيشهد عزوف السياح عن المدن الملوثة

وأشار فودة إلى أن المستقبل القريب سيشهد عزوف السياح عن المدن التي تحتوي على نسبة عالية من التلوث، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء واعتمادها في توليد الكهرباء على الطاقة الشمسية، إضافة إلى اعتمادها على وسائل النقل الصديقة للبيئة.