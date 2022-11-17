جامعة سوهاج تكرم علماءها المتميزين في حتفالية يوم العلم

تنظم جامعة سوهاج، احتفالية «يوم العلم»؛ لتكريم علمائها المتميزين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، يوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر المقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إنّ الاحتفالية تقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أن تنظيم هذه الاحتفالية لتكريم أبناء الجامعة ما هو إلا تأكيد لمكانة العلم والعلماء، و لجهودهم العلمية والبحثية.

وأضاف أنّ الدولة المصرية تشهد تنمية حقيقية ونهضة علمية كبيرة في الآونة الأخيرة، تلك النهضة التي تقوم على أكتاف علمائها وأبحاثهم العلمية الجادة، خاصة وأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالعلم والتعليم، مشيداً بالدور المجتمعي الهام الذي تقوم به الجامعة، وإسهاماتها المميزة العلمية والبحثية؛ لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

14 عضوا يشرف على احتفال عيد العلم

وأوضح الدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة ورئيس المؤتمر، أن الجامعة تحرص على إقامة تلك الاحتفالية، تكريماً لأبنائها المبدعين في مختلف مجالات البحث العلمي؛ ليكون حافزاً لهم للاستمرار على العطاء، وتقديراً لمجهوداتهم العلمية في شتى المجالات، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم المتميزين علميا.

وأضاف الخطيب أن لجنة الإشراف على تنفيذ الاحتفالية تضم 14 عضواً وهم الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، والدكتورة ندا عبد المحسن بكلية الطب، الدكتور عنتر محمد بكلية التربية، الدكتور محمود عبد العليم بكلية العلوم، الدكتور فاطمة أبو زكايب كلية الطب البيطري، الدكتور إسلام عامر كلية الطب، الدكتور ممدوح فوزي كلية الصيدلة، الدكتور مصطفي عبد الرؤوف كلية الآداب.