شواطئ الإسكندرية تتحول إلى ساحة عرض مجاني للمنتجات مع افتتاح «باب رزق»

«باب رزق» كلمتان لخصتا هدف أول معرض مقام على رمال شواطئ الإسكندرية، لاستغلال الشواطئ الخاوية شتاءً وتحويلها إلى ساحة لعرض المشغولات والمنتجات اليدوية للعارضين مجانًا، ما يعطيهم فرصة لكسب الرزق دون عبء الإيجارات الكبرى، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات المتواجدة، كونها منخفضة عن مثيلتها في أماكن أخرى.

فمع سطوع شمس يوم الخميس بعد أمطار نوة المكنسة فجرًا، فتح شاطئ السرايا العام أبوابه لاستقبال أبناء الإسكندرية سواء كانوا مشاركين بالمعروضات أو زائري المعرض، الذي ضم 60 عارضًا في مختلف المجالات وبأسعار مميزة.

ورصدت «الوطن»، نشاطًا ملحوظًا من العارضين، الذين توافدوا مبكرًا داخل خيمة كبرى، للحفاظ على العارضين ومنتجاتهم من التقلبات الجوية، وأمطار نوة المكنسة خلال فترة المعرض، الذي يستمر لمدة 3 أيام كتجربة أولية.

60 عارض من أصل 300 متقدم لمعرض باب رزق

من جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنّ فكرة إطلاق هذا المعرض، لاقت قبولًا كبيرًا من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وأن فكرة فتح الشواطىء العامة أمام العارضين شتاء بشكل مجاني لعرض المشغولات والمنتجات اليدوية، يعد تشجيعًا لليد العاملة المصرية ومنتجاتها.

وأضاف رشاد لـ«الوطن»، أنه على الفور وافق محافظ الإسكندرية، وتم العمل على هذا المعرض خلال الأيام الماضية،استقبلنا مايقرب من 300 طلبًا للاشتراك في المعرض، لكن اليوم اخترنا 60 عارض فقط في أنشطة متنوعة كتجربة أولى.

تكرار تجربة المعارض الشاطئية شتاء

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنهم سيعملون على تكرار المعرض، ودراسة إقامة أكثر من معرض شاطئي على التوازي بعد تقييم التجربة الأولية، والتي تشير النتائح الأولى إلى نجاحها وإقبال الجمهور عليها.

«الأسعار حتكون كويسة، لأننا خصصنا الأماكن للعارضين بالمجان، فهم مش محتاجين يرفعوا السعر، محتاجين يبيعوا كتير ويحسنوا وضعهم»، هكذا لخص رئيس الإدارة المركزية استراتيجية البيع، مشجعًا المواطنين على الحضور إلى المعرض من أجل الشراء: «كل مواطن يقدر يشترى كل اللى محتاجه، هيفيد البائع وكمان المشتري مستفيد».

مواعيد ومنتجات معرض باب رزق

وأشار إلى أن معرض باب رزق ممتد حتى يوم السبت المقبل بشكل يوم من 11 صباحًا الى 5 مساءً، لافتاً إلى أن المنتجات تمثلت فى: «خضار مجهز، كروشيه، منتجات، هاند ميد، منتجات جلد طبيعى، ملابس متنوعة، شمع، أشغال يدوية، رسم بالحنة، اكسسوارات».