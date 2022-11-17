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3 أفلام في القائمة النهائية المرشحة لجوائز نقاد العرب للأفلام الأوروبية

كتب:

ضحى محمد
01:13 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
مهرجان القاهرة السينمائي- تعبيرية

مهرجان القاهرة السينمائي- تعبيرية

تتنافس 3 أفلام في القائمة النهائية المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.

وتشمل قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، الآتي:

EO إخراج: جيرزي سكوليموفسكي بولندا جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل مؤلف موسيقي من مهرجان كان السينمائي.

 TO THE NORTH إخراج: ميهاي مينكان رومانيا العرض العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

 THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD إخراج: تيونا ستروجار ميتيفسكا مقدونيا الشمالية العرض العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وكانت المخرجة ميتيفسكا، فازت بجائزة النقاد العرب للأفلام الأوروبية في دورتها الأولى عام 2019 عن فيلمها God Exists, Her Name Is Petrunija.

السجادة الحمراء للأفلام المنافسة

تبدأ السجادة الحمراء للأفلام الثلاثة المتواجدة في القائمة النهائية لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، بحضور النقاد أندرو محسن - طارق الشناوي - هدى إبراهيم - ناجح حسن، وصناع الأفلام.

ومن المقرر الإعلان عن الفيلم الفائز قبل عرض فيلم Saint Omer بالمسرح الكبير بدار الأوبرا الساعة 9 ونصف مساءً.

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

ويسلم الجوائز، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، المخرج أمير رمسيس، وآندرو محسن ومؤسسي مركز السينما العربية علاء كركوتي وماهر دياب.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.