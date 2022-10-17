موعد التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، موعد التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش، والذي يبدأ تدريجيا في أول يوليو 2032 لـ عمر61 عامًا، وفي 1 يوليو 2034 يرفع إلى 62 سنة.

توحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون في الـ65

وأضافت هيئة التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، أنه في أول يوليو 2036، يرفع سن المعاش لـ63 عامًا، وفي 1يوليو 2038 يرفع لـ64 عامًا، و65 سنة في 1 يوليو 2040، وفقا لنص قانون التأمينات في المادة41: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات، قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون في الـ65 اعتبارًا من أول يوليو 2040».

10.7 مليون صاحب معاش ومستحق حتى الآن

وأوضحت التأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، أن هناك نحو 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق حتى الآن، و13,8 مليون شخص مؤمن عليه، موضحة في بيانها أن هناك 23 ألف عامل بالهيئة، البالغ عدد مقراتها 914، مشيرة إلى أن الاشتراكات السنوية عام 2021-2022 قدرت بنحو 150 مليار جنيه.

ويعد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من أبرز مزايا القانون، إذ يجرى الفحص على أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.