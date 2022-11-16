عرض «يوم للستات» للمخرجة كاملة أبو ذكري في «القاهرة السينمائي» اليوم

يعرض اليوم فيلم «يوم للستات» للمخرجة كاملة أبو ذكري الحاصلة على جائزة فاتن حمامة للتميز، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام الساعة الـ5:15 مساء بـ«سينما الهناجر».

معلومات عن فيلم «يوم للستات»

فيلم «يوم للستات»، إنتاج مصري، وتدور أحداثه في 111 دقيقة حول المسبح الذي يفتتح أبوابه في حي شعبي في القاهرة، ويعلن أن أيام الأحد ستكون مخصصة للنساء، وهو ما يتسبب في اضطرابات داخل مجتمع الحي، وفي الوقت نفسه سيتعين على «شيماء وعزة ونوال» إعادة النظر في حياتهن، والعمل من بطولة إلهام شاهين وفاروق الفيشاوي ومحمود حميدة وهالة صدقي.

تكريم كاملة أبو ذكري في مهرجان القاهرة السينمائي

يأتي عرض الفيلم تكريماً للمخرجة كاملة أبو ذكري، حيث عبرت المخرجة عن سعادتها لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، متذكرة أنها كانت تحلم بمجرد دعوتها لحضور المهرجان وليس التكريم فيه.

وأضافت أبو ذكري، خلال لحظة تكريمها بافتتاح المهرجان، أنها محظوظة في مهنتها بمن عملوا معها ووقفوا بجوارها، لافتة إلى أن مهنة الإخراج مختلفة وتجعلها ترى العالم بمنظور مختلف وتتعامل مع أغنياء الدنيا وبسطائها.

وأشارت إلى دور والديها في مسيرتها الفنية، لافتة إلى أنهما دعماها ووقفا إلى جانبها، وطالما كانا يؤكدان لها أن «النجاح مش بالساهل».