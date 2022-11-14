كاملة أبو ذكري عن تكريمها في مهرجان القاهرة: كنت أتمنى تكون أمي موجودة

أبدت المخرجة كاملة أبو ذكري، سعادتها لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، متذكرة أنها كانت تحلم بمجرد دعوتها لحضور المهرجان وليس التكريم فيه معتبرة أنها محظوظة في مهنتها بمن عملوا معها ووقفوا بجوارها لافتة إلى أن مهنة الإخراج مختلفة عن أي مهنة في الدنيا وتجعلها ترى العالم بمنظور مختلف وتتعامل مع أغنى أغنياء الدنيا وأبسط بسطائها وفقرائها.

كاملة أبو ذكري: محظوظة لعملي في السينما

وأوضحت كاملة أبوذكري خلال لقاء خاص مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها تعتبر نفسها محظوظة لعملها في السينما، مشيرة إلى أن والدتها هي أول من جاءت على بالها حينما أخطروها بالتكريم «أمي أول حد جه على بالي وكنت أتمنى تكون موجودة ولو أنا هبقى موجودة النهاردة هبقى بسببها ومن غيرها كنت هبقى ولا حاجة».

وذكرت كاملة أبوذكرى دور والدها ووالدتها في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنهما دعماها ووقفا في ظهرها ويؤكدان لها أن النجاح لا يأتي بـ«الساهل».