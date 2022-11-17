أسعار أفضل فنادق في الغردقة.. «عروض العيلة» تجذب الزوار والسائحين

الغردقة مقصد سياحي طوال العام صيفا وشتاء، ووجهة سفر لعدد كبير من عشاق المدن السياحية، وتضم الغردقة 200 فندق ومنتجع سياحي تمتد على طول الشاطئ لمسافة 40 كيلوا مترا، بداية من الجونة ومنطقة هاواي شمالا، حتى سهل حشيش جنوبا، وتشهد محركات البحث باستمرار، البحث عن أفضل أسعار فنادق الغردقة وعروض العيلة التي تطرحها الفنادق لجذب مزيد من الزوار والسائحين.

أسعار عروض العيلة في فنادق الغردقة

وطرحت عدّة فنادق عروض العيلة، التي تشمل غرفة مزدوجة، يبدأ سعرها بـ1350 جنيها في الليلة الواحدة لفنادق 4 نجوم، وفي فنادق الـ5 نجوم 3350 جنيها، شاملة المأكولات والمشروبات، حسب أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر.

دعوة لمشاهدة كأس العالم بفنادق الغردقة

ووجّه عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، دعوة للسائحين لمشاهدة مباريات كأس العالم، والاستمتاع بالأجواء الدافئة على شواطئ الغردقة، من خلال شاشات ضخمة أعدت خصيصا للسائحين، حسب تصريحات سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة لـ«الوطن»، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال نوفمبر الحالي إلى 85%، متوقعا وصولها إلى 100% خلال ديسمبر المقبل.