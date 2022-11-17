عرض برنامج «الأفلام القصيرة 2» بمهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

يعرض اليوم برنامج «الأفلام القصيرة 2» ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويتضمن برنامج «الأفلام القصيرة 2»، عدة أفلام، وفق البيان الصادر عن إدارة المهرجان وهي كالتالي:

«الأفلام القصيرة 2»

- فيلم «طنين» للمخرج محمد فاوي، إنتاج السودان، ويعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات القاهرة السينمائي، وتدور أحداثه حول أم مريضة تتدهور صحتها، وفي تلك الأثناء تتابع ابنها وابنتها وهما يمران بهذه المحنة ويواجهان واقعهما الجديد.

- فيلم «عندما تتساقط طيور الفلامينغو من السماء»، لـ دراغوس هانشيو، إنتاج رومانيا، وتدور أحداثه حول رحلة شتوية لأب وابنته سويًا، وعلى الرغم من أن الابنة تعاني من إصابتها بمرض في عينيها، فإنها تروي بأدق التفاصيل ما حدث عندما قابلت صغير طائر الفلامينجو.

- فيلم «أمنية واحدة لعينة» لـ بيوتر جاسينسكي، إنتاج التشيك، ويعرض لأول مرة عالميًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتدور أحداثه حول بيتر، شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته، يحاول بيتر إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

معلومات عن الفيلم المصري المقابلة

- فيلم «المقابلة» لـ هند متولي، إنتاج مصر، يعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات القاهرة السينمائي الدولي، وتدور أحداثه حول نادية التي يحتم عليها الاختيار بين الاعتناء بوالدتها المصابة باكتئاب عنيف وحضور مقابلة عمل يمكنها تغيير حياتها وإعانة عائلتها.

- فيلم «ترينو» لـ نجيب كثير، إنتاج تونس، يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تدور أحداثه حول طفل صغير يهرب من جسده الضعيف وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه، ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فتتخذ الأم والابن خطوة مهمة تغير حياتهما.

- فيلم «روز ماري ب . أ بعد أبي»، لـ إيثان باريت، إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، يعرض لأول مرة عالميًا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تدور أحداثه حول رب منزل مصاب بالاكتئاب، يبدأ في التساؤل عن شكل حياة طفلته دونه. قصة مرسومة كاملة بأقلام التلوين.