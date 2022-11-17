مسؤول أممي: ندعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية «فيديو»
كتب:
شريف سليمان
12:27 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
قال محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على مساعدة الدول النامية في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية بواسطة عدة برامج تتعلق بالتخفيف، والحد من الانبعاثات الحرارية، فضًلا عن دعم أنظمة الطاقات الجديدة والمتجددة الصغيرة وأنظمة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب التكيف مع تلك التغيرات في كل النواحي المتعقلة بحماية الأراضي المنخفضة من ارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى تكيف قطاعي الزراعة والمياه.
دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر
وأضاف «بيومي»، خلال حواره لبرنامج صباح الخير يا مصر، مع الإعلامي محمد الشاذلي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن برنامج الأمم المتحدة له دور خاص في مصر بالتعاون مع وزارة البيئة ويتمثل في إعداد التقارير الوطنية التي تُقدمها الحكومة المصرية لسكرتيرة الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، وذلك لأهميتها في تحديد وضع هذه التغيرات على مستوى الدولة ومعرفة القطاعات المهددة بسببها.
أكثر القطاعات تهددًا بالتغيرات المناخية في مصر
وتابع، أنه وفقًا لتلك التقارير السالف ذكرها، فإن قطاع المياه الأكثر تهددًا بالتغيرات المناخية، وذلك لاعتماد مصر على مصدر رئيسي للمياه هو نهر النيل، حيث أن سقوط الأمطار بشكل كبير عليه يؤثر على الفيضانات، مشيرًا إلى أن الزراعة تتأثر بشكل كبير للغاية بالتغيرات المناخية، وهذا يترتب عليه انخفاض في إنتاجية بعض المحاصيل وزيادة بالبعض الأخر.
ولفت مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن القطاع الثالث المهدد في مصر هو الأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل، موضحًا أنها مهددة بالتملح نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر أو الغرق.