مسؤول أممي: ندعم الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية «فيديو»

قال محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن برنامج ‏الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على مساعدة الدول النامية في مواجهة ظاهرة التغيرات ‏المناخية بواسطة عدة برامج تتعلق بالتخفيف، والحد من الانبعاثات الحرارية، ‏فضًلا عن دعم أنظمة الطاقات الجديدة والمتجددة الصغيرة وأنظمة تحسين كفاءة ‏استخدام الطاقة، إلى جانب التكيف مع تلك التغيرات في كل النواحي المتعقلة بحماية ‏الأراضي المنخفضة من ارتفاع منسوب سطح البحر، بالإضافة إلى تكيف قطاعي ‏الزراعة والمياه.‏

دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر

وأضاف «بيومي»، خلال حواره لبرنامج صباح الخير يا مصر، مع الإعلامي محمد ‏الشاذلي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن برنامج الأمم المتحدة له دور ‏خاص في مصر بالتعاون مع وزارة البيئة ويتمثل في إعداد التقارير الوطنية التي ‏تُقدمها الحكومة المصرية لسكرتيرة الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، وذلك ‏لأهميتها في تحديد وضع هذه التغيرات على مستوى الدولة ومعرفة القطاعات ‏المهددة بسببها.‏

أكثر القطاعات تهددًا بالتغيرات المناخية في مصر

وتابع، أنه وفقًا لتلك التقارير السالف ذكرها، فإن قطاع المياه الأكثر تهددًا ‏بالتغيرات المناخية، وذلك لاعتماد مصر على مصدر رئيسي للمياه هو نهر النيل، ‏حيث أن سقوط الأمطار بشكل كبير عليه يؤثر على الفيضانات، مشيرًا إلى أن ‏الزراعة تتأثر بشكل كبير للغاية بالتغيرات المناخية، وهذا يترتب عليه انخفاض في ‏إنتاجية بعض المحاصيل وزيادة بالبعض الأخر.‏

ولفت مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن القطاع الثالث ‏المهدد في مصر هو الأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل، موضحًا أنها مهددة ‏بالتملح نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر أو الغرق.‏