إنشاء مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع في أسيوط بـ200 مليون جنيه

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع، والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدانا، بتكلفة تقديرية تقارب 200 مليون جنيه، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

ويعمل المجمع بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم 3 مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من 300 طن/ يوم بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030، واستراتجية التنمية المستدامة، جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ومسؤولى شركة MI المنفذة للمشروع ومهندسي المكتب الاستشاري.

الموقف التنفيذي لمراحل العمل بالمشروع

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – بحسب البيان الصادر عن المحافظة، الموقف التنفيذي لمراحل العمل بالمشروع والخطوات التي تم تنفيذها من تصميمات ورسومات هندسية ومراحل عمل على أرض الواقع، واستمع إلى شرح من الدكتور أحمد المنشاوي بالمكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع، للمرحلة التي يجرى تنفيذها والتصميمات الخاصة بالمجمع، فضلًا عن استعراض مراحل عمل المجمع من جمع المخلفات ومعالجتها وفرزها ثم تجهيز المواد الخام ثم إعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الإنترلوك، ومصنع لإنتاج البلاستيك، وتصنيع الورق على مساحة 18 فدانًا.

منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة

وأكد محافظ أسيوط، أن المجمع يعد إضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والذي سيساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية حيث سيستقبل المصنع الجارى إنشاؤه المخلفات الصلبة من 3 مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج بالاضافة إلى المخلفات الصلبة القادمة من المحطات الوسيطة لتجميع المخلفات بالمراكز وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل.

متابعات مستمرة للمشروع

وأوضح المحافظ إنه يتابع بصفة مستمرة وميدانية مراحل إنشاء المجمع من خلال جولاته الميدانية لمواقع العمل ومتابعة معدلات التنفيذ، مشددًا على ضرورة إنشاء حزام أخضر حول المجمع والاهتمام بتشجير مساحات كبيرة منه، تنفيذا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة.