حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار بالمخدرات في سوهاج

أمرت جهات التحقيق المختصة، بناحية مركز سوهاج، حبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجهم لكمية من مخدر الشابو والهيروين بدائرة المركز، كما أمرت بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

بلاغ بالإتجار في المخدرات

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمود طه رئيس المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

ضبط شابو وهيروين مع المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان الجهات المختصة تم تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد أحمد المشنب رئيس فرع سوهاج، والعقيد طارق أبو سديرة مفتش مباحث مركز سوهاج والرائد أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج، يفيد بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط كلا من «حمادة. ص» 50 سنة، عاطل مقيم قلفاو مركز سوهاج يقوم بالإتجار بالمخدرات وبضبط بكمية لمخدر الشابو تزن 150 جراما تقريبا وكمية لمخدر الهيروين تزن 200 جرام تقريبا ومبلغ 830 جنيه، وعدد 3 أدوات لتعاطي مخدر الهيروين وعدد 2 أدوات لتعاطي مخدر الشابو.

وتم التحفظ على المتهم و المضبوطات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر يحمل رقم 6825 لسنة 2022 إدارى مركز سوهاج.