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سقوط عصابة تخصصت في الإتجار بالمخدرات بالشرقية

كتب:

محمد بركات
02:05 م | الخميس 20 أكتوبر 2022
بانجو (أرشيفية)

بانجو (أرشيفية)

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع ..عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

وضبط (3 عناصر إجرامية ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) حال تواجدهم بمسكنهم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول –سلاح أبيض).

وضبط (أحد العناصر الإجرامية ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز) حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (75٫000 ألف جنيه تقريباً).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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