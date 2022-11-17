 وكيل طاقة النواب: مصر حولت مسار قمة المناخ من التعهدات إلى التنفيذ

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن نجاح الدولة المصرية بشهادة الجميع في تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ خلال الفترة الماضية، دليل قاطع على قدرة مصر.

إشادات واسعة لمصر

وأضاف الجبلاوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن أيام مؤتمر المناخ شهدت إشادات واسعة وكبرى سواء من الرؤساء والزعماء أو من وسائل الإعلام الدولية التي سلطت الضوء على الجهود الضخمة التي بذلتها مصر لإخراج المؤتمر بهذا الشكل المبهر للجميع.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر نجحت في جعل قمة المناخ الحالية مختلفة عن كافة القمم السابقة، لتكون قمة التنفيذ كما أطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال فعاليات القمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت صوتًا لكافة الدول النامية والمتضررة من ظاهرة التغيرات المناخية.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وأشار النائب محمد الجبلاوي، إلى أن الكم الهائل من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون المشترك التي تم توقيعها خلال أيام انعقاد المؤتمر بين مختلف الوزارات المصرية ونظرائها الأجانب أمر هام للغاية وسيكون له مردود إيجابي خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بما تم إعلانه من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.