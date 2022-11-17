حبس 13 شخصا لاتهامهم بالاتجار في المخدرات وحيازة السلاح بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 13 شخصا لاتهامهم بالاتجار في المخدرات، حيث جرى ضبطهم في حملة أمنية مكبرة شنتها أجهزة الأمن، وبحوزتهم 9 قطع سلاح وكميات من المواد المخدرة.

حملة أمنية بأقسام ومراكز القليوبية

وضبطت مديرية أمن القليوبية 9 قطع سلاح ناري وأبيض، خلال حملة أمنية قامت بها الأجهزة الأمنية بجميع دوائر الأقسام والمراكز، كما تم ضبط 13 عاطلا بحوزتهم كميات من المخدرات، وحُررت المحاضر اللازمة وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد قيام حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ضبط 10 قضايا مخدرات في حملة أمنية

وأسفرت الحملات عن ضبط 10 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 13 شخصا، كما ضُبطت 9 قطع سلاح ناري وأبيض، وتنفيذ 2538 حكما قضائيا متنوعا، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأوضح أحمد داود، المحامين لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة وشراء ونقل وتداول المواد المخدرة بقصد الاتجار بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات تكون ما بين السجن والإعدام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، وفق نصوص القانون المصري، إضافة لعقوبة حيازة الأسلحة النارية، والتي تكون السجن وفق قانون العقوبات ومصادرة المضبوطات.