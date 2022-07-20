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ضبط 18 قضية مخدرات في حملة أمنية موسعة بمراكز القليوبية

كتب:

محمد بركات
12:33 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وشنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 21 متهم لعدد 13منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7146 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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