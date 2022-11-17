ضبط 10 أطنان أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 10 أطنان أرز، وذلك قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بمركز فاقوس.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية، للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة، تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري

وأكد المحافظ ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري، والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق والقمح، وكل السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين، طبقاً للأسعار المعلنة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 10 أطنان أرز

وقامت إدارة تموين فاقوس، برئاسة محمد فوزي مدير الإدارة، بضبط مخزن بجوار كوبري المطار، قام صاحبه بتجميع كميات من الأرز الشعير تقدر بحوالي 10 أطنان، وتم التحفظ عليها وتحميلها علي سيارة والتوجه إلي مضرب فاقوس، لاتخاذ الإجراءات القانونية، ثم العرض على النيابة العامة.