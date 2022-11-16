ضبط 25 طن أرز شعير داخل مخزن قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، بالإشتراك مع مباحث التموين حملة على مركز ومدينة الدلنجات، للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط 25 طن أرز شعير داخل مخزن بعد ورود معلومات تفيد بقيام صاحب المخزن بتجميع كميات كبيرة وتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق.

التحفظ على كمية الأزر

وتم ضبط تلك الكميات والتحفظ عليها واتخاذ اللازم قانونا، جاء تلك الحملة بمشاركة كل من مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أشرف عبدالحميد وكيل مديرية التموين، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

انتظام أعمال توريد الأزر

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وانتظام أعمال التوريد.

وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم، حيث تناشد المحافظة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم وتشدد على الإلتزام بكافة القرارات المنظمة.