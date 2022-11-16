محافظ المنيا يقرر بيع أرز مخازن المحتكرين للجمهور: سعر الكيلو بـ 12.5 جنيه

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن إعادة طرح كميات إضافية من الأرز، بأسواق الاتحاد والمصرية بمركز أبو قرقاص، ومنافذ «الإتحاد، وأسواق مصر»، داخل مدينة المنيا الجديدة، بسعر 15,50 للكيلو المعبأ و12,50 للكيلو السائب.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة وضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار ومصادرة كافة الكميات المحتكرة في المخازن وإعادة بيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة.

ضبط ومصادرة كميات من الأرز بأبوقرقاص

كان الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، أجرى جولة تفقدية بمركز أبوقرقاص، أسفرت عن ضبط ومصادرة الكثير من الكميات المحتكرة من الأرز داخل المخازن، وتم التحفظ عليها ومصادرتها وقرر المحافظ إعادة طرحها بأسعار مخفضة بالمناطق المعلن عنها.

علي جانب آخر، واصلت الوحدات المحلية تنظيم حملات تموينية مكبرة لتشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين ومحلات الجزارة والمخابز البلدية، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.

حملة تموينية على المحلات والأسواق والمطاعم

ونفذت الوحدة المحلية في مركز العدوة حملة تموينية على المحلات والأسواق والمطاعم بالتنسيق مع إدارة التموين، وقسم الرقابة والتفتيش الإداري، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 5 مخالفات تنوعت بين انتهاء صلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية بأبوقرقاص حملة تموينية، حيث تم تحرير 24 مخالفة منها 20 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن، عدم إعطاء بون، عدم نظافة، عدم وجود سجل، بالإضافة إلى 4 مخالفات عدم إعلان عن الأسعار، عدم وجود رخصة.