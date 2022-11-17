ما أهمية قرار الحكومة بضم الأرز إلى السلع الاستراتيجية؟.. خبير اقتصادي يوضح

أوضح الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، المقصود من اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك تطبيقًا لحكم المادة «8» من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

وقال «الإدريسي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قانون حماية المستهلك يشمل السلع الأساسية والغذائية، التي يُحظر بيعها أو تخزينها أو التلاعب بالأسعار فيها، ودفع غرامات كبيرة في حالات التلاعب، وهو قرار لحماية السوق من استغلال بعض التجار لاحتياج وطلب المواطن على السلع الأساسية، وتحقيق أرباح من جزء مرتبط بالتلاعب بالأسعار، وتُفعل دور الدولة لقبضتها على السوق وتحافظ على استقراره.

اقتصادي: الدولة تسعى جاهدة لتأمين احتياجات المواطن من السلع الغذائية

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه توجد العديد من السلع الغذائية والأساسية التي تسعى الدولة جاهدة لتأمين احتياجات المواطن منها، خاصة أن أي انخفاض في المعروض من هذه السلع يتسبب في أزمة كبيرة جدًا، وينتج عنه ارتفاعات كبيرة في الأسعار.

وأشار إلى أنّ الدولة بدأت تتخذ العديد من الإجراءات، منها توفير مخزون للأرز يكفي احتياجات الدولة والمواطن لمدة تصل إلى 6 أشهر، فضلًا عن منع تصدير الأرز للحفاظ على مستوى الأسعار، حيث لوحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات في أسعار الأرز، وبالتالي كان توجيه الدولة بمنع تصديره، للحفاظ على أسعاره في السوق المحلي.

«الإدريسي»: قرارات الحكومة تحافظ على الأسعار

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنّ وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة جدًا من الأرز في المجمعات الاستهلاكية، لتوفير احتياجات المواطن من هذه السلع، وهو أمر جيد وسريع من الدولة لحل أي مشكلات تتعلق بالسلع الغذائية والأساسية للمواطن المصري، خاصة مع الارتفاعات المتتالية لمعدلات التضخم، لافتًا إلى أنّ القرارات المتخذة من الحكومة تحاول الحفاظ على مستويات الأسعار بالنسبة للأرز، وهو ما ترجم بالفعل إلى تراجع ملحوظ في سعر الأرز.