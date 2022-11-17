ضبط 55 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكن أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وجرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

55214 مخالفة مرورية متنوعة

في مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط نحو 55214 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، ضبطت 30 قضية، وفي مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبطت قضية.

كما تم ضبط لتنفيذ عدد (214) حكم قضائي متنوع،فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.