رئيس التحرير

أحمد الخطيب

ضبط 55 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:20 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكن أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وجرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

55214 مخالفة مرورية متنوعة

في مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط نحو 55214 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، ضبطت 30 قضية، وفي مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبطت قضية.

كما تم ضبط لتنفيذ عدد (214) حكم قضائي متنوع،فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (5) قضايا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

اقرأ المزيد:

ضبط 1693 قضية متنوعة وتحرير 1824 مخالفة مرورية في حملات أمنية

ضبط 55 ألف مخالفة مرورية وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي في يوم واحد

ضبط 34 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أبرز الحوادث خلال 24 ساعة.. ضبط 62 قضية مخدرات و40 ألف مخالفة مرورية
بقلم محمد بركات