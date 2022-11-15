أبرز الحوادث خلال 24 ساعة.. ضبط 62 قضية مخدرات و40 ألف مخالفة مرورية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية، خلال حملاتها الأمنية التي شنتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، على جميع المحافظات في الجمهورية، من ضبط الأمن العام، 62 قضية مخدرات بحوزة 68 متهمًا.

أبزر الحوادث خلال الـ24 ساعة

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، أبرز الوقائع التي شهدتها المحافظات المختلفة في الساعات الماضية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية.

كما أسفرت حملات وزارة الداخلية عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري بحوزة 29 متهمًا، وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفذت 175 حكمًا قضائيًا، وضبط 22 متهمًا هاربًا، وضبط 9 آخرين متهمين بأعمال بلطجة، وضبط 5 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ.

40570 مخالفة مرورية متنوعة

وضبطت الإدارة العامة للمرور خلال حملاتها المرورية، لتطبيق قانون المرور والوائح على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم على الطريق، 40570 مخالفة مرورية متنوعة منهم، 4881 مخالفة لتجاوز السرعة المقررة، و149 مخالفة سير دون تراخيص، عن ضبط 21252 مخالفة مرورية متنوعة، 189 دراجة نارية مخالفة، كما تم فحص 50 من سائق على الطريق السريع للكشف عن تعاطيهم للمخدرات، ونتج عنها إيجابية 9 منهم.

12 ألف قضية لسرقة التيار الكهربائي

كما تم ضبط أكثر من 12 ألف قضية لسرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط 1806 قضايا متنوعة، كانت تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو القطارات، وضبطت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، 59 قضية متنوعة، وتم ضبط كل المخالفات.