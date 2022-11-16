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ضبط 55 ألف مخالفة مرورية وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
01:16 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
حملات أمنية.. أرشيفية

حملات أمنية.. أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 51 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهمًا، وتنفيذ 50615 حكما قضائيا.

ضبط 187 دراجة نارية مخالفة

وجرى ضبط 166 قضية مواد مخدرة، وضبط 17 متهما هاربًا، وضبط 11 متهما في أعمال البلطجة، و187 دراجة نارية مخالفة، و55581 مخالفة مرورية متنوعة، مع فحص 38 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

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