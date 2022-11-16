محافظ الشرقية يترأس لجان اختبارات المتقدمين لشغل وتجديد وظائف قيادية

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية وجاءت الوظائف على النحو التالي.

لجان اختبارات المتقدمين لشغل وظائف

• مدير عام الإدارة العامة للمشروعات في مديرية الطرق والنقل والمتقدم لها 1.

• مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة و المتقدم لشغلها 2.

• مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة المتقدم لها 3، لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل الوظيفة لتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

لجنة اختبار تجديد تعيين مدير عام

كما ترأس محافظ الشرقية، لجنة اختبار تجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري، أوضح المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها ومدى إجادته للغة الأجنبية وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي وعدد مشاركاته في المؤتمرات العلمية.

ويتم الاطلاع على تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

النهوض بالعمل الإداري والارتقاء بكافة الخدمات

وأوضح محافظ الشرقية أن اختبارات وتجديد شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل تأتي تفعيلاً لخطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد وعلي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة واللواء دكتور ابراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور أحمد محمدي عبدالله الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق والخبير في مجال الوظيفة والدكتور وائل محمد صلاح الدين أستاذ بمعهد بحوث صحة الحيوان وخبير في مجال الوظيفة.