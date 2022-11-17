«التموين»: اختلاف سعر الأرز في السلاسل التجارية حسب الجودة ونسبة الكسر

تكثف الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية لضح الأرز الأبيض البلدي لجميع السلاسل التجارية على مستوى المحافظات بأسعار متفاوتة، إذ يختلف سعر الأرز الأبيض حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر، وفقا لتوجيهات صادرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

سعر الأرز الأبيض في السوق المحلي

ويختلف سعر الأرز الأبيض في السوق المحلية عن سعره في المجمعات الاستهلاكية وسعره أيضا في منافذ وزارة التموين التي تطرحه على البطاقات التموينية لمستحقي الدعم، إذ أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فإن سعر بيع الأرز الأبيض الفاخر عالي الجودة الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه عن 3% هو 18 جنيها للكيس المعبأ وزن 1 كيلو جرام، في حين تطرح وزارة التموين الأر الأبيض الحر في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 14.50 جنيه لجميع المواطنين، وتحصل الأسرة صاحبة بطاقة التموين على كيس الأرز وزن 1 كيلو جرام بسعر 10.50 جنيه كسعر مدعم لحاملي البطاقات المستفيدين من الدعم التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموينية.

توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين

وتتابع الحملات الرقابية حاليا مدى التزام المزارعين بنسبة توريد الأرز الذي حددته وزارة التموين إلزاميا على المزارعين بتوريد 1 طن أرز شعير من كل فدان تم زراعته بإجمالي ربع إنتاجية الفدان، إذ ينتح الفدان الواحد نحو 4 أطنان أرز شعير يلتزم المزارع بتوريد 1 طن لصالح هيئة السلع التموينية من خلال المديرية التابع لها في المحافظة وذلك مقابل الحصول على سعر طن الأرز الذي حدده القرار الوزاري كالتالي:

- 6600 جنيه سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة.

- 6850 سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة