إنشاء محطة صرف صحي بقرية «الشوكا» في سوهاج بتكلفة 4.5 مليون دولار

تفقد المهندس عاطف عزت، رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشروع صرف صحي قرية «الشوكا»، بمركز طما، والممول من الوكالة.

تنفيذ محطة «الشوكا» بتكلفة 4.5 مليون دولار

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، إنه يجرى وضع اللمسات الأخيرة للمشروع، والذي تبلغ تكلفته 4.5 مليون دولار، ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لترا لكل ثانية، وخط انحدار بطول 140 كيلو مترا، و2500 وصلة منزلية تخدم 15 ألف نسمة.

توعية الأهالى بضرورة التعاقد على الوصلات المنزلية

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه تم الدفع بفريق التوعية والمشاركة المجتمعية، لتوعية الأهالي بضرورة التعاقد على الوصلات المنزلية، والاستفادة من المشروع، كما يتم بحث الحالات الأولى بالرعاية، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية للتوصيل لتلك الحالات.

وفي سياق آخر، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المشتركين بسرعة تغيير العدادات العاطلة عن العمل قبل نهاية ديسمبر المقبل.