مصرع طالب أسفل عجلات قطار أثناء عبوره من ممر غير شرعي في الغربية

لقي طالب مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي بقرية مسهلة التابعة لمركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنطة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع طالب

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ، بمصرع طالب أسفل عجلات القطار، حال عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير مخصص للعبور، في إحدى القرى بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طالب يدعى المتولي محمد الصيفي، 15 عاما، مقيد بالصف الأول الصناعي، مقيم بقرية دهتورة مركز زفتي، أثناء عبوره شريط السكة الحديد، من معبر غير شرعي، وغير مخصص لعبور المشاة، وتصادف مرور قطار «السنطة - زفتى».

ندب الطب الشرعي

وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفى السنطة العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، كما قررت ندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.