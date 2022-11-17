ضبط 12 ألفا و315 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات أمنية موسعة

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وفي هذا السياق، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1693 قضية متنوعة، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12315 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 118 قضية متنوعة وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.