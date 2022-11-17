تشييع جنازة شابين بالغربية لقيا مصرعهما في حادث بالوادي الجديد.. شهيدا لقمة العيش

ودع أهالي قرية «تلبنت قصير» بمركز ومدينة طنطا، شابين من ضحايا حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل وميكروباص، على طريق «أبو منقار– غرب الموهوب»، الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

دفن جثماني الشابين

وأدى المئات من أهالي القرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، صلاة الجنازة على جثماني الشابين، وهما محمود بهجت، 20 عاما، وحامد حسيب، من أحد مساجد القرية.

وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي، وأكد عبد العزيز وهيبة، عم الضحية الأولى، أن ابن شقيقه شهيد لقمة العيش، هو ورفيقه حامد حسيب، كانا في طريقهما إلى العمل في إحدى شركات المقاولات بالوادي الجديد، بعد قضاء الإجازة مع أسرتيهما.

شهيدا لقمة العيش

وأوضح «وهيبة» لـ«الوطن»، أنه علم بالخبر من أحد زملاء ابن شقيقه، مشيرا إلى أن السيارة الميكروباص التي كان يستقلها تعرضت الى حادث سير، ما أسفر عن مصرعه مع 13 آخرين.

وأكد عادل صبحي، أحد أبناء القرية، أن أهالي القرية انتظروا الجثمانين على مداخل القرية، وتم صلاة الجنازة عليهما ودفنهما، مؤكدا أن الشاب حامد حسيب متزوج ولديه أسرة ويعمل في شركة المقاولات منذ 20 عاما، وكان في إجازة وأثناء عودته إلى عمله في الوادي الجديد لقى مصرعه، قائلا «متغرب من 20 سنة، ودي كانت الرحلة الأخيرة في حياته.. القرية كلها حزينة».

وكانت محافظة الوادي الجديد، شهدت مساء الثلاثاء، مصرع 14 شخصا في تصادم سيارة نقل ثقيل بسيارة أجرة ميكروباص بمنطقة الكيلو 130 بطريق «أبومنقار – غرب الموهوب» الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة.