تشييع جثمان صاحب محل مشغولات ذهبية لقي مصرعه في حادث تصادم بسوهاج

شيّع المئات من أهالي سوهاج، جثمان صاحب محل مصوغات ذهبية، بعدما لقي مصرعه في حادث تصادم بين سيارتي ملاكي وميكروباص بدائرة المركز، وصرحت جهات التحقيق المختصة بدفن الجثة.

حادث تصادم

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يفيد وقوع حادث تصادم ما أسفر عن مصرع شخص بالطريق الزراعي الغربي، دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي، قيادة المدعو «ع ا م ك»، 64 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بميكروباص، قيادة المدعو «أ. ا. ح»، 52 سنة، سائق، ويقيم بدائرة مركز المراغة، وشقيق المتوفى «ع. ا. م. ك»، 62 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية، ويقيم بدائرة القسم بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

«هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية»

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.