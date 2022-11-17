مصرع ستيني في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

شهدت دائرة مركز سوهاج، مصرع صاحب محل مصوغات ذهبية، إثر حادث تصادم سيارة «ملاكي» بأخرى «ميكروباص»، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار مدير أمن سوهاج بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز سوهاج، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعي الغربي، دائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه في أثناء سير السيارة ملاكي، قيادة المدعو «عماد ا م ك»، 64 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية، ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالسيارة «ميكروباص»، قيادة المدعو «أيمن. ا. ح»، 52 سنة، سائق، ويقيم بدائرة مركز المراغة.

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة الثانية، وشقيق المتوفى المدعو «عادل. ا. م. ك»، 62 سنة، صاحب محل مصوغات ذهبية، ويقيم بالناحية ذاتها بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

«هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية» سبب الوفاة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية»، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.