مصرع سائق وطفل عمره 15 يومًا وإصابة 3 آخرين في حادث بسوهاج

شهدت دائرة مركز ساقلته، شمال شرق محافظة سوهاج، مصرع سائق وطفل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بـ«توك توك»، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز ساقلته، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفيين ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي، دائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه في أثناء سير السيارة «ميكروباص»، قيادة «محمود. ع. ص. ع»، 33 سنة، سائق، ويقيم بدائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بدراجة نارية «توك توك»، قيادة «معوض. م. م. ق»، 60 سنة، سائق، ويقيم ببندر ساقلته، حال خروجه من طريق فرعي فجأة، ما أدى لسقوط مقدمة السيارة بمصرف مياه مجاور للطريق.

نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي

ونتج عن الحادث وفاة كل من قائد «التوك توك»، والطفل «مروان. ع. ا. ع»، البالغ من العمر 15 يوما، وإصابة كل من «محمد ش ع ع»، 15 سنة، عامل، وشقيقته «مني شعبان ع ع»، 30 سنة، ربة منزل، والدة المتوفى الثاني، بكدمات متفرقة بالجسم، و«حبيبة. ع. ا. ع»، 7 سنوات، ابنة الثانية بـ«كسر بالساق اليسرى»، ويقيمون بدائرة المركز، من مستقلي «التوك توك»، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد قائد السيارة وكل من نجل المتوفى الأول «ي. م. م. م»، 18 سنة، طالب، ويقيم وبالناحية ذاتها، ووالد المتوفى الثاني «عبد اللاه. ا. ع. ع»، 35 سنة، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها بمضمون ما تقدم، ونفى الأخيرين الشبهة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.