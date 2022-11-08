إصرار الصين على سياسة «صفر كوفيد» يهبط بأسعار خام الجديد مجددا

انخفضت أسعار شحنات خام الحديد، التي تحتوي على 63.5% من محتوى الحديد، لتسليمها إلى ميناء تيانجين الصينية، إلى 88.5 دولارًا للطن، من أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 89 دولارًا، الذي تم لمسه في 4 نوفمبر، بعد أن أكدت السلطات الصينية، أن سياسة «صفر كوفيد»، ستظل سارية في الوقت الحالي.

وتسببت التأكيدات الصينية في محو الآمال السابقة بشأن إعادة فتح الاقتصاد وتعريض الطلب للخطر، بينما حافظت الأسعار على انتعاش طفيف منذ بداية نوفمبر، انخفض خام الحديد بنسبة 45% عن الذروة التي بلغتها في مارس، وسط مخاوف الركود السائدة والمتاعب في قطاع العقارات في الصين.

مؤشرات التصنيع الصينية

وأشارت مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الرئيسية في الصين إلى استمرار الانكماش في نشاط المصانع في بداية الربع الرابع.

كما انخفض الاستثمار في قطاع العقارات العملاق في البلاد ولكن المثقل بالديون بأكثر من 8% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مما يشير إلى زيادة التردد في نشاط البناء الجديد.

وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس»، من المتوقع أن يتم تداول خام الحديد عند 91.87 دولار للطن بحلول نهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 101.07 في غضون 12 شهرًا.

وكانت أسعار خام الحديد سجلت 139 دولارا للطن في أول مايو، مقارنة بـ146 دولارا في الأسبوع الأخير من أبريل، ونحو 150 دولارا في تعاملات 22 أبريل، وهي مستويات مرتفعة مقارنة بالمستويات الحالية.

وكانت الفترة الماضية شهدت استقرارا ملحوظا في أسعار مدخلات إنتاج الجديد بشكل عامل، حيث كانت أسعار البيليت تدور حول 525- 620 دولار للطن خلال الفترة الماضية، وهو ما جاء على خلفية تزايد مخاوف الركود الاقتصادي، نتيجة تشديد البنوك المركزية وزيادة أسعار الفائدة المستمر.