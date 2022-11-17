خطة المنوفية لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي.. جاهزية أسطوانات الأكسجين

عقد، اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة عدد من الملفات المهمة والحيوية بقطاع منظومة الصحة بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

مواجهة الفيروس المخلوي

وناقش محافظ المنوفية الموقف الصحي وحجم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفيات على مستوى المحافظة، خاصة العنايات المركزة، ووجه بالتنسيق الكامل مع التربية والتعليم والتأمين الصحي لمتابعة ورصد موقف مدى انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، والتأكد من جاهزية أسطوانات الأكسجين والخزانات، والاطمئنان على السعة التخزينية لمنظومة الأكسجين، وحجم الاستهلاك بالمستشفيات بشكل كامل للتعامل الفوري واتخاذ اللازم حيال أية حدوث طوارئ.

تطوير المستشفيات

وفيما يخص خطة إنشاء وتطوير المستشفيات، وجه محافظ المنوفية بسرعة البدء فى تنفيذ مستشفى الشهداء والسادات ومعهد الأورام، للارتقاء بالخدمات الطبية وتقديمها بشكل أفضل للمرضى، كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات بنزول لجان ميدانية وبصفة دورية لمتابعة انتظام سير العمل بشركات الأمن والنظافة بالمستشفيات على مستوى المراكز والمدن ومراجعة العقود المبرمة لتنظيم حركة الانضباط العام وتهيئة الأجواء المناسبة للمرضى لتلقيهم العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

مناقشة لائحة المستشفيات

وناقش محافظ المنوفية لائحة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات للمرضى، ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة ومدير إدارة المستشفيات، وطبيب لدراسة ومناقشة تفعيل مجلس الأمناء بالمستشفيات ووضع حلول ومقترحات قابلة للتنفيذ لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على النهوض بالقطاع الصحي بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وبشكل متميز، وكذلك استمرار جولاته الميدانية المفاجئة بكافة المستشفيات للتأكد من منظومة العمل حفاظاً على حقوق المرضى.