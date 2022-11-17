مصر تحتفل بيوم الإحصاء الإفريقي 2022

يحتفل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيوم الإحصاء الأفريقي، اليوم، والذي تحتفل به دول القارة الأفريقية في الثامن عشر من شهر نوفمبر كل عام.

المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين

بدأ الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي عام 1990 من قبل المؤتمر الأفريقي المشترك للإحصائيين والديموغرافيين وهو هيئة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا ECA، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأهمية الإحصاءات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وإيماناً واعترافاً بالأهمية المطلقة للإحصاءات الرسمية باعتبارها الأداة الرئيسية للتخطيط والمتابعة والركيزة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية على كافة المستويات.

تحديث إنتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار «تعزيز نظم البيانات عن طريق تحديث إنتاج واستخدام الإحصاءات الزراعية: توجيه السياسات بهدف تحسين المرونة في الزراعة والتغذية والأمن الغذائي في أفريقيا».

وفي هذا الصدد سيصدر الجهاز 7 بيانات صحفية تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي «التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الافريقي - التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل - التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا - التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء - مساهمة أفريقيا في الانبعاثات العالمية - رصد ومتابعة مؤشرات أجندة أفريقيا 2063 - السكان في مصر وأفريقيا».