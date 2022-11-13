«الإحصاء»: ارتفاع واردات القمح 79% في أغسطس 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض قيمة الواردات بنسبة 3.2%، حيث بلغت 7.51 مليار دولار خلال أغسطس 2022، مقابل 7.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: «أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 21.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 4.7%، وذرة بنسبة 16.0%، وفول صويا بنسبة 7.5%».

ارتفاع واردات منتجات بترول 35.2%

وأوضح الجهاز، في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2022 التي أصدرها: «ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 91.8%، ومنتجات بترول بنسبة 35.2%، وقمح بنسبة 79%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 7.2%)».

ولفت البيان إلى أنّ قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 4.18 مليار دولار خلال أغسطس 2022 مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.6%.

انخفاض قيمة صادرات منتجات البترول 19.8%

وتابع الجهاز في نشرته الشهرية، أنّ قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 7.6%، حيث بلغت 3.33 مليار دولار خلال أغسطس 2022 مقابل 3.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: «منتجات البترول بنسبة 19.8%، وبترول خام بنسبة 49.0%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.6%، وعجائن ومحضرات غذائية بنسبة 17.0%».

وتابع البيان، أنّ قيمة صادرات بعض السلع ارتفعت خلال شهر أغسطس 2022، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها «الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 179.1%، وأسمدة بنسبة 25.4%، وملابس جاهزة بنسبة 12.1%، وفواكه طازجة بنسبة 72.8%».